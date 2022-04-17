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Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Bermuda bandıralı dev kruvaziyer "Azura", çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 129 turistle Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana yanaştı.

İbrahim Uzun   | 17.04.2022
Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Aydın

Ege Port Limanı'na ilk kez demir atan gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 129 turist, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolculardan bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi, tura katılmayanlarsa kent merkezinde alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Azura'nın limana ilk kez demir attığını ve bu sezon sonuna kadar 4 kez daha ilçeye geleceğini belirtti.

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam edeceklerini dile getiren Güngör, "2022 ve 2023 yılının kruvaziyer turizminde Türkiye'nin konuşulduğu yıllar olacağını daha önce belirtmiştik. Tüm gemi sektörü rotasına Türkiye'yi aldı. Önümüzdeki süreçte kruvaziyer turizmi sektörü daha da canlanacak." ifadesini kullandı.

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