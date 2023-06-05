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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam etti.

Salim Taş  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay

Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı ve Payas ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahipleri çalışmaları takip etti.

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