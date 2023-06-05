Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam etti.
Hatay
Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı ve Payas ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.
Bazı ev sahipleri çalışmaları takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.