Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar yıkılıyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş
Kentte yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde sürüyor.
Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı apartmanın yıkımına başlandı.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.