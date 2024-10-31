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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar yıkılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Gökhan Çalı  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş

Kentte yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde sürüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı apartmanın yıkımına başlandı.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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