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Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Yunanistan sahil güvenliğinin denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.​​​​​​​

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