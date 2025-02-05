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Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin, "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz." dedi.

Fatih Azgın  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Adana

Prof. Dr. Pampal, Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kozan Belediyesinin sinema salonunda düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Programın ardından gazetecilere, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde görülen deprem yoğunluğunu değerlendiren Pampal, bölgenin Afrika ve Anadolu levhasının çarpışma noktası içerisinde olduğunu söyledi.

Pampal, Santorini Adası bölgesinde 2011-2012 yıllarında da benzer deprem fırtınalarının görüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz. Santorini tekrar patlarsa o civardaki adalarda ciddi hasara yol açabilir. Patlamayabilir de çünkü 2011'de bir yıldan fazla deprem fırtınası yaşandı ve patlamadı. Patlama mümkün olabilir ancak bize oldukça uzak, 150-200 kilometre mesafede. O bakımdan çok ciddi bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum."

Bölgede geçmişte 7 şiddetinden büyük depremlerin kaydedildiğini dile getiren Pampal, tedbirli olunması gerektiğini anlattı.

Deprem uzmanı Pampal, "Bölge çok hassas. 'Bu depremler, büyük bir depremi tetikler mi?' sorusu sıkça soruluyor ancak bunu büyük depremden ziyade bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek lazım. Bölgede büyük deprem olursa da sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

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