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Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğü hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Zekeriye Şimşek   | 07.02.2023
Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle zarar gören alanda çalışma yaparak, dolgu işlemiyle otoyoldaki sorunu büyük oranda giderdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, TAG Otoyolu'nun Gaziantep ve Güneydoğu için hayati bir aks olduğunu söyledi.

Yardım faaliyetleri ve arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek için bu yolu bir an önce aktif hale getirmek istediklerini anlatan Şahin, "Tüm gece boyunca ekiplerimiz dolgu çalışması gerçekleştirdi. Otoyolda oluşan ve yolu kullanılmaz hale getiren yarıklar kapatıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda yapacağı incelemenin ardından yolun açılması noktasında nihai kararı verecekler." diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti.

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