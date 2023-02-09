Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı.
Ankara
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nin başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısının 206'ya ulaştığı bildirildi.
Buna göre Kahramanmaraş'a 53, ilçeleri Elbistan'a 12, Göksun'a 2, Hatay'a 54, ilçeleri Hassa'ya 5, İskenderun'a 14, Kırıkhan'a 5, Samandağ'a 2, Adıyaman'a 52, Malatya'ya 2 ve Osmaniye'ye ilave 5 savcı gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.