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Tekirdağ'da kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlatıldı

Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi, ilçede kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlattı.

Uğur Arslan   | 09.02.2023
Tekirdağ'da kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlatıldı Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlar için büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Depremin yol açtığı yaraları el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Kapaklı halkı olarak seferber olduk ve büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Deprem bölgelerindeki afetzede vatandaşlarımıza konaklama imkanı sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. İlçemizde veya başka illerde kullanıma uygun, boş evleri olan vatandaşlarımız, bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanması için belediyemize başvurabilir. Vatandaşlarımız ev adresleri ve diğer gerekli bilgiler için 444 80 59 çağrı merkezimizi arayabilir veya başvuru masalarımıza gelerek kampanyaya destek olabilir. Tüm hemşehrilerimizi bu zorlu süreçte destek olmaya davet ediyorum."

Çetin ayrıca, ilçeden deprem bölgesine 4 tır yardım malzemesi gönderildiğini kaydetti.


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