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Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti FPV dronla görüntülendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti, FPV dronla görüntülendi.

Sebahatdin Zeyrek  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti FPV dronla görüntülendi

Denizli

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonları arasında yer alan ve "beyaz cennet" olarak bilinen Pamukkale, sonbaharda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Pamukkale Ören Yeri içindeki Hierapolis Antik Kenti de 2 bin 200 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor.

Farklı medeniyetlerden kalan eserlerin bulunduğu kent, Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen yapılarıyla inanç turizmine de ev sahipliği yapıyor.

Travertenlerin hemen arkasına inşa edilen tarihi kent, arkeolojik kazılarla tarihe de ışık tutuyor.

Hierapolis Antik Kenti'nde Nekropol, Domitiyan yolu ve kapısı, Oktokonus tapınağı, tiyatro, Frontinus caddesi ve kapısı, Agora, Kuzey Bizans Kapısı, Güney Bizans Kapısı, Tritonlu Çeşme Binası, Apollon Kutsal Alanı, su kanalları, ve hamam kalıntıları yakından görülebiliyor.

Yılın dört mevsimi hem tarihi önemi hem de manzarasıyla yerli ve yabancı turistler için çekim alanı olan kentin çevresi, FPV dron ile görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde antik kentin genel görünümü ve tarihi yerler farklı bakış açılarıyla yansıtılıyor.

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