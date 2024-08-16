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Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Sebahatdin Zeyrek  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

Denizli

Adnan Tekeci (63) idaresindeki 20 NF 305 plakalı otomobil, Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler, kaza sırasında araçtan savrulan sürücü ile eşi Hatice Tekeci (59), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı'nın (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Lokantaya gidiyorlardı

Cenazeler 5 saat süren çalışmanın ardından halat ve sedye kullanılarak uçurumdan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Hançalar Mahallesi'nde yaşayan aile üyelerinin, lokantaya gittikleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.


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Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
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