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Denizli'de Merkezefendi Belediyesine 'heykel' tepkisi

Merkezefendi Belediyesince bir parka sağlıkçılar adına yaptırılan heykeller tepkilere neden oldu.

Sebahatdin Zeyrek   | 22.10.2021
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine 'heykel' tepkisi Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Belediye tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev yapan sağlık personelini temsil eden heykellerin de bulunduğu bir park inşa edildi.

Henüz resmi açılışı yapılmayan parkta yer alan beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli gören vatandaşlar, heykellerin sağlık çalışanlarını temsil edemeyeceğini belirterek, belediyeyi eleştirdi.

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, gazetecilere, sağlıkçıları temsilen yapılan heykellerin biran önce değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Heykellere sosyal medyada tepkiler geldiğini savunan Aki, "Sağlık çalışanlarımız virüse karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Onların şefkatini, gülen yüzünü ve samimiyetini temsil eden daha güzel ve modern heykeller yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise parkın sağlık çalışanlarına saygı için inşa edildiğini belirterek, "Parkın içindeki heykeller sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." diye konuştu.

Parka gelen Ali Tekin ise heykelleri beğenmediğini dile getirerek, bu konuda daha güzel bir çalışma beklediklerini vurguladı.


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