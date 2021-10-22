Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile sohbet etti
Toplantı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.