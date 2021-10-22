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Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Sarp Özer   | 22.10.2021
Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.


Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile sohbet etti

Toplantı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sohbet etti.

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