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Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı

Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı şeride geçen tırın başka bir tırla çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ali Bilge  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı

Denizli

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 35 CGK 031 plakalı tır, Denizli-Manisa yolu Acısu mevkisinde kontrolden çıktı.

Savurulan tır, refüjü aşarak karşı yönden gelen N.K'nin kullandığı 45 KB 0417 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve seyir halindeki başka bir tırla çarpışması yer alıyor.

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