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Denizli'de duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samet Kıyak  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Denizli'de duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli

A.Ç. idaresindeki 20 Y 4578 plakalı otomobil, Pehlivan Kavşağı'nda yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü A.Ç. ile yanındaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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