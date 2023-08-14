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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
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Ankara'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Nuğman Göktaş  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Ankara'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Nuğman Göktaş/AA

Ankara

Dağyaka Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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