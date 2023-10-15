Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,551.40
BTC/USDT
26,852.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizlerde fırtına uyarısı

Karadeniz ve Kuzey Ege için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Ege'de de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan eseceği tahmin edilen fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü
Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü
AFAD: Libya için 850 ton insani yardım malzemesi daha yola çıktı
Bakan Tunç'tan, Gazze'de insan hakları kuruluşlarına gecikmeksizin harekete geçme çağrısı
Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Benzer haberler

Denizlerde fırtına uyarısı

Denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Karadeniz'de hortum oluştu

İstanbul Valiliği: Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor

İstanbul Valiliği: Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet