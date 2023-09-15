Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.
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Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını,…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023