DEAŞ'a yönelik "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde düzenlenen "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde 5 günde "Gürz-10" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 1️⃣1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/zQ1aYavLpz