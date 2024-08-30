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Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muhammed Gencebay Gür  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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