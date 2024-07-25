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DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek️." ifadelerini kullandı.

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DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı
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