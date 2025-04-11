Dolar
38.06
Euro
43.65
Altın
3,223.65
ETH/USDT
1,549.80
BTC/USDT
81,560.00
BIST 100
9,289.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"na katılıyor.
logo
Gündem

DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos Strazburg'da görüştü

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos, Ahıska Türklerinin durumunu görüştü.

Esra Taşkın  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos Strazburg'da görüştü

Paris

DATÜB'den yapılan açıklamaya göre, Kassanov ve Rousopoulos, Fransa'nın Strazburg kentinde bir araya geldi.

Kassanov, görüşmede, Ahıska Türklerinin tarihine ilişkin Rousopoulos'a bilgi verdi, 81 yıl önce sürgüne uğrayan Ahıska Türklerinin bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

DATÜB'ün Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'na üyeliği ve yaptığı çalışmalar hakkında da konuşan Kassanov, Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş süreçlerini Rousopoulos ile değerlendirdi.

Rousopoulos, görüşmede işbirliği ve ortak payda mesajı verdi.

DATÜB'ün 20 Ocak 2018'den bu yana "Türk" adıyla Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'na üye olup faaliyet gösterdiğini belirten Rousopoulos, konunun Gürcistan makamlarıyla "ortak noktada" çözülebileceğine yönelik inancını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak
DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos Strazburg'da görüştü
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 36 zanlı yakalandı
Yalova'da karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 105 zanlı yakalandı

Benzer haberler

DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos Strazburg'da görüştü

DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos Strazburg'da görüştü

AKPM'de "Gazzeliler İçin Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek" başlıklı panel düzenlendi

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi

Rusya, ABD ile müzakerelerin yarın İstanbul'da yapılacağını bildirdi

Rusya, ABD ile müzakerelerin yarın İstanbul'da yapılacağını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet