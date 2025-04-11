DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve AKPM Başkanı Rousopoulos Strazburg'da görüştü
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos, Ahıska Türklerinin durumunu görüştü.
Paris
DATÜB'den yapılan açıklamaya göre, Kassanov ve Rousopoulos, Fransa'nın Strazburg kentinde bir araya geldi.
Kassanov, görüşmede, Ahıska Türklerinin tarihine ilişkin Rousopoulos'a bilgi verdi, 81 yıl önce sürgüne uğrayan Ahıska Türklerinin bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.
DATÜB'ün Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'na üyeliği ve yaptığı çalışmalar hakkında da konuşan Kassanov, Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş süreçlerini Rousopoulos ile değerlendirdi.
Rousopoulos, görüşmede işbirliği ve ortak payda mesajı verdi.
DATÜB'ün 20 Ocak 2018'den bu yana "Türk" adıyla Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'na üye olup faaliyet gösterdiğini belirten Rousopoulos, konunun Gürcistan makamlarıyla "ortak noktada" çözülebileceğine yönelik inancını dile getirdi.