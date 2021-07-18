Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Datça'da Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen ile 2 Türk karaya çıkarıldı.

Sebiha Arslan   | 18.07.2021
Datça'da Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 26 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 Türk'ü bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Can salındaki 2 Türk hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Futbol camiasından aşı çağrısı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan bayrama yönelik uyarılar: Salgının bitmediği unutulmamalı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Datça'da Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz'deki 80 göçmen TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı

Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Yunanistan’da Kovid-19 vakaları endişe verici boyuta ulaştı

Yunanistan’da Kovid-19 vakaları endişe verici boyuta ulaştı
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti

Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti