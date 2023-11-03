Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Korkuteli-Fethiye-Dalaman ve Ortaca doğal gaz projesi bölge halkını sevindirdi.
Muğla
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, yaptığı açıklamada, projenin Dalaman'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.
Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla Resmi Gazete'de yayınlanarak duyurulduğunu belirten Karakuş, "Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, milletvekillerimiz Yakup Otgöz ve Kadem Mete'ye, AK Parti Muğla il başkanımıza Dalaman halkı ve bölgemiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda evlerimize doğal gaz gelir, müjdelerle evlerimizde ısınmamızı doğalgazla yaparız diye ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.