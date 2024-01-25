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D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kent merkezinde de hafif kar yağışı görülüyor.

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