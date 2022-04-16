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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Merkez Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Mehmet Kara   | 16.04.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gençlerle bir araya geldi Fotoğraf: Yasin Aras/AA

Istanbul

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda genç katıldı.

Turan, burada yaptığı açılış konuşmasında, Fatih Belediyenin her zaman bilgiye önem verdiğini, inşa ettiği yeni kütüphanelerle gençler için bilgiye açılan bir kapı olduğunu söyledi.

İbrahim Kalın’ın, sahip olduğu bilgi ve tecrübelerle etkinlik için önemli bir misafir olduğunu belirten Turan, gençler için benzer organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İslam medeniyetinin ve Anadolu irfanının tarihsel önemini vurgulayarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Kalın, "Mescid-i Aksa’da yaşanan hadiseleri de şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Mescidi Aksa’nın ve Kudüs’ün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kırmızı çizgimiz olduğunun altını çizmek istiyoruz.’’ diye konuştu.

Kalın, modern dönemle birlikte doğru ve iyi yaşamla ilgili birtakım kafa karışıklıkları olduğunu belirterek, "İyi yaşam sadece maddi değil, maddi ihtiyaçlar da önemli tabii ki ama insanın daha ötesine ihtiyaç var. Eşrefi mahlukat olduğuna inanıyorsa insan akıl ve erdemle ortak bir yaşam biçimi kurmaya çalışmalı.’’ dedi.

Bir gencin son dönemlerde yurt dışına gitmek isteyen birçok genç olduğunu dile getirmesi ve bu konudaki fikrinin sorulması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye, gençlerin yetişmesi için muazzam imkanlar sunuyor. Üniversite, internet altyapısı, teknolojik yenilikler ve diğer alanlarda son 20 yılda önemli mesafe katedildi. Elbette yurt dışına gidebilsin gençler, uluslararası tecrübe kazansın ama kurtuluşu başka yerde arıyorsa kendini kaybetmeye mahkumdur."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra program sona erdi.

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