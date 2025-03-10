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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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