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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ferdi Türkten  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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