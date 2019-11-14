Trump Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

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Dünya

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Dildar Baykan   | 14.11.2019
Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı. 

Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.


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