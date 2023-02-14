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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ali Kemal Akan   | 14.02.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı.

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