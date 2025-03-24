Dolar
38.00
Euro
41.13
Altın
3,010.46
ETH/USDT
2,089.30
BTC/USDT
88,214.00
BIST 100
9,209.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Merve Yıldızalp  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Pendik'te bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Ligi'ne yükselen A Milli Takıma tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Filiz Akın için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Filiz Akın için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet