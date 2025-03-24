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Beyoğlu'nda tarihi pasajda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda, 5 katlı tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yasin Cingöz, Mustafa Mert Karaca  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Beyoğlu'nda tarihi pasajda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde bulunan pasajın 4. katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle pasajda hasar oluştu.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi Suriye Pasajı olarak bilinen 5 katlı iş hanının dördüncü katında ikamet olarak kullanılan bölümünde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldüğünü belirtti.

Bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldığını kaydeden Atasoy, "Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Polis ekiplerimiz çevrede tedbir alırken olay hakkındaki incelemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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