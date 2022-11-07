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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Ali Kemal Akan   | 07.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

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