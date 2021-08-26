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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 26.08.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.


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