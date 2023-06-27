Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Reuters'a tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadelerini kullandı.
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NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 26, 2023
Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder.