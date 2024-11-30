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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.

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