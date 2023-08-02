Dolar
26.97
Euro
29.62
Altın
1,948.42
ETH/USDT
1,863.10
BTC/USDT
29,677.00
BIST 100
7,168.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, 4 ilde doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Sefa Şahin  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Orta Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, "Küçük Sanayi Sitesi Projesi" kapsamında değerlendirilmek üzere Düzköy Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Artvin'in Şavşat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Meydancık Mevkisi 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Tekkeönü köyü ile Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri doğal sit alanları, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü
52 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi

Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi

52 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"nı iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de

Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet