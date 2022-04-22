Dolar
14.71
Euro
15.93
Altın
1,948.53
ETH/USDT
2,996.00
BTC/USDT
40,453.00
BIST 100
2,556.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bolu ve Hatay'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Diyarbakır ve Erzurum'da da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Hamdi Çelikbaş   | 22.04.2022
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirciler mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yapılan çalışmalar sonucunda aktif fay hattı ve çevresindeki tampon bölgede kaldığı tespit edilen 41 taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu taşınmazlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek ve Aksaray mahalleri sınırları içerisinde yer alan 7 özel mülkün de üzerlerindeki yapılarla birlikte, afet riskinin bertarafı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar ile Erzurum'un Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararlarda, söz konusu alanların sınır, kroki ve koordinatlarına da yer verildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 3 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Şanghay'daki Kovid-19 kapanması ekonominin can damarlarını tıkıyor
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Afet binalarında borçlandırma bedellerinin belirlenmesinde değişiklik yapıldı

İhracat yapan imalatçıların KDV iade prosedüründe kolaylık sağlandı

Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı artırıldı

Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı artırıldı
Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor

Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor
MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak

MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak