Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
İstanbul
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşme 1,5 saat sürdü.
Erdoğan ve Dibeybe heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.