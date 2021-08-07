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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile başbaşa ve heyetler arası görüşmede bir araya geldi. VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Sefa Mutlu   | 07.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşme 1,5 saat sürdü.

Erdoğan ve Dibeybe heyetler arası görüşmede bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.

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