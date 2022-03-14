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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor

Mehmet Tosun   | 14.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile yapacağı görüşmenin, son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacağını bildirdi.

Altun,  "Bu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.

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