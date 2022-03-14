Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor

Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile yapacağı görüşmenin, son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacağını bildirdi.
Bu görüşme sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14. yüz yüze görüşme olacak.Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 14, 2022
Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız. https://t.co/1Xea2kbQeB
Altun, "Bu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.