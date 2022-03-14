Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.