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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Behlül Çetinkaya   | 14.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

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