Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tabii" paylaşımı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Tabii"nin Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade etti.
Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz #tabii’nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. #tabii Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/bqL4Kn3Zlm— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii’nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.