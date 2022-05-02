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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Rakipoğlu   | 02.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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