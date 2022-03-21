Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’unu tebrik ediyorum. pic.twitter.com/N99XecQsWl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.