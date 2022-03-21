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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Merve Yıldızalp   | 21.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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