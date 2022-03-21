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Erzurum'un tarihi mekanları beyaza büründü

Erzurum'da kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi eserler ayrı bir güzellik sundu.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 21.03.2022
Erzurum'un tarihi mekanları beyaza büründü Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı

Erzurum

Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerin başında gelen Erzurum, son günlerde yağan yoğun karla tamamen beyaza büründü.

Karın ardından kentteki Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eser de beyaz örtüyle kaplandı. 

Yerli ve yabancı turistler ziyaret ettikleri tarihi mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.

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