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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Filiz Kınık Öz   | 17.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.




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