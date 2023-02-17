Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.