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Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatı ve güvenlik korucularıyla buluştuğu iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımızın mensupları ve güvenlik korucularımızla yaptık. Fedakarca görev yapan polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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