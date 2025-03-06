Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatı ve güvenlik korucularıyla buluştuğu iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımızın mensupları ve güvenlik korucularımızla yaptık. Fedakarca görev yapan polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Bu akşam iftarımızı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Teşkilatımızın mensupları ve güvenlik korucularımızla yaptık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 6, 2025
Fedakârca görev yapan polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/JSuNoteR2v