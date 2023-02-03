Dolar
18.82
Euro
20.39
Altın
1,866.08
ETH/USDT
1,668.20
BTC/USDT
23,570.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na (2023-2025) ilişkin genelge yayımlandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan genelgede, "Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin katılabilmeleri amacıyla atılması gereken adımların hak temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım, güçlü işbirliği ve koordinasyonla gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli bireylerin temel hak özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda katılımlarına yönelik tedbirleri daha da ileri taşıyacak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi"nin ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, "Engelli bireylerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşası vizyonunu ortaya koyan mezkur belge, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ile hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde hazırlanan Engelli Hakları Ulusal Eylen Planı'nın (2023-2025) Bakanlığın resmi internet adresi "www.aile.gov.tr" de yayımlandığını kaydeden Erdoğan, genelgede "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek, alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verdi.

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, Engelsiz Vizyon Belgesi'ndeki 8 politika alanında ortaya koyulan hedeflere ulaşmak için 2023-2025 yıllarında alınacak tedbirleri içeriyor.

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi", kamu kurum ve kuruluşları, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bu alanda çalışmalar yürüten akademisyenlerin katkı ve katılımlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, "engellilik alanında faaliyet gösteren STK'ler ile yapılan toplantı sonuç raporları ışığında hazırlandı.

Belge oluşturulurken, 2013-2016 arasında engelli hakları göstergeleri oluşturmayı amaçlayan çalıştaylar ile Türkiye'nin de tarafı olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ülke raporunun hazırlık sürecindeki izleme çalışmaları ve bunlar sonucu hazırlanan raporlar da göz önünde bulunduruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet