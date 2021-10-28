Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Başkent Millet Bahçesi'ne ilişkin hazırlanan bir infografik paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçe'mizin ülkemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçe'mizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum." mesajıyla paylaştığı infografikte, Millet Bahçesi'nin içeriğine ilişkin detaylar yer aldı.
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Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçemizin ülkemize ve Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2021
Tüm vatandaşlarımızı, havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçemizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/uvHF6oAZYA
Buna göre, 700 bin metrekare alana sahip Başkent Millet Bahçesi'nde, binlerce kitabın olduğu Millet Kıraathanesi yer alıyor.
Ayrıca, Millet Bahçesi'nde, çocuk kulübü, çocuk oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.