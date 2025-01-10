Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak İdareciler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her bir şehrinde ve ilçesinde fedakarca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum. Valilerimize, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.