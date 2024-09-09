Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere derslerinde, öğretmenlere de görevlerinde başarılar diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/wh9FNbhWBQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2024
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler." yazılı görsel de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.